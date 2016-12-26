BMW疑追撞機車 老夫婦被撞飛命危

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台南柳營26日中午發生重大車禍，一對老夫婦雙載騎機車返家，疑遭1輛BMW汽車從後方追撞，2人被撞飛命危，汽車則撞上電線桿，嚴重毀損，岳姓駕駛腿部骨折送醫。中央社記者張榮祥台南攝 105年12月26日

台南柳營今天中午發生重大車禍，一對老夫婦雙載騎機車返家，疑遭1輛BMW汽車從後方追撞，2人被撞飛命危，汽車則撞上電線桿，嚴重毀損，岳姓駕駛腿部骨折送醫。

台南市消防局中午獲報，台南市柳營區台1線發生重大車禍，80歲陳姓老翁和74歲陳姓妻子中午雙載騎機車，從新營區返回柳營區住家途中時，疑遭1輛BMW汽車從後方追撞。

目擊者說，汽車車速相當快，老夫婦當場被撞飛，汽車也衝到道路分隔島撞上電線桿，嚴重毀損。

救護人員趕到現場時，陳姓老夫婦已無生命跡象，送往奇美醫學中心柳營分院急救。

BMW汽車岳姓男駕駛則送往衛福部新營醫院救治，消防局說，岳男僅右腳踝骨折及左小腿擦傷，車禍原因正在調查。1051226

(中央社)