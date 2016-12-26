中聖外長北京會談 宣布復交

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中國大陸外交部今天宣布，大陸和日前與台灣斷交的聖多美普林西比恢復外交關係。

據大陸外交部官網，大陸外交部長王毅26日在北京與聖國外長布特流（Urbino Botelho）會談。兩人會談後簽署「中華人民共和國和聖多美和普林西比民主共和國關於恢復外交關係的聯合公報」。

聖多美普林西比1997年與大陸斷交，並與中華民國建交。大陸2013年在聖國設立貿易辦事處，在當地推動交流合作計畫。

聖國政府當地時間20日宣布與中華民國斷交。1051226

(中央社)