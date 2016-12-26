反同婚群眾闖入立院 警登記後送出院區
立法院司法委員會今天初審通過婚姻平權民法修正草案，全案仍需協商。約中午12時40分，闖入立法院區的反同性婚姻群眾經刑警逐一登記基本資料建檔後，依序離開立法院區。
立法院司法及法制委員會今天初審通過民法親屬編部分條文修正動議，異性或同性婚姻當事人適用夫妻權利義務的規定，全案須經由朝野協商。
立法院正門口上午聚集反同婚團體抗議，也有近百位群眾翻牆進到立法院院區內，遭員警以束帶將雙手反綁。法案完成初審後，反同婚群眾從立法院前的中山南路轉往凱達格蘭大道。
院區內的抗議群眾，則在中午約12時40分起，經過刑警逐一登記基本資料、拍照蒐證後，離開立法院區。群眾離開前一邊喊著「婚姻家庭、全民決定」口號，一邊向執勤員警致謝。1051226
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。