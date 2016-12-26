反同婚群眾闖入立院 警登記後送出院區

立法院司法委員會26日初審通過婚姻平權民法修正草案，全案仍需協商。約中午12時40分，闖入立法院區的反同性婚姻群眾經刑警逐一登記基本資料建檔後，依序離開立法院區。中央社記者陳俊華攝 105年12月26日

立法院司法委員會今天初審通過婚姻平權民法修正草案，全案仍需協商。約中午12時40分，闖入立法院區的反同性婚姻群眾經刑警逐一登記基本資料建檔後，依序離開立法院區。

立法院司法及法制委員會今天初審通過民法親屬編部分條文修正動議，異性或同性婚姻當事人適用夫妻權利義務的規定，全案須經由朝野協商。

立法院正門口上午聚集反同婚團體抗議，也有近百位群眾翻牆進到立法院院區內，遭員警以束帶將雙手反綁。法案完成初審後，反同婚群眾從立法院前的中山南路轉往凱達格蘭大道。

院區內的抗議群眾，則在中午約12時40分起，經過刑警逐一登記基本資料、拍照蒐證後，離開立法院區。群眾離開前一邊喊著「婚姻家庭、全民決定」口號，一邊向執勤員警致謝。1051226

(中央社)