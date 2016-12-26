中颱納坦環流影響 台中9處空汙達紅害
台中市26日受中度颱風納坦環流影響，氣候穩定、風場微弱，經中央山脈阻隔易產生下沉氣流，造成白天汙染物擴散不佳、空氣品質易不良，台中市政府環保局將監測空品狀況啟動緊急應變措施，加強稽查不當空氣汙染源排放，並已通知台中火力發電廠啟動預備降載，呼籲民眾儘量避免劇烈戶外活動並配戴口罩，做好自我防護。
依台中市即時空氣品質資料顯示，今早11時后里、文山、沙鹿、大肚、龍井、清水、大甲、梧棲、東大等9測站已達紅色不良等級；環保局立即加強稽查不當空氣汙染排放及空汙防制設備，並加強道路洗掃街作業抑制道路揚塵。
環保局指出，該局並查核營建工地空氣汙染防制措施操作狀況，提高灑水頻率；加強稽查砂石廠，落實場內裸露區域粒狀汙染物的防制，及運輸車輛離開砂石廠前清洗車體及輪胎避免汙染聯外道路，避免空氣品質再度惡化。同時已通知台中火力發電廠啟動預備降載程序，以減緩空汙。
環保局強調，今晚東北季風增強有助於汙染物擴散，空汙情形會稍微減輕，市府會隨時監測，呼籲患有呼吸道疾病或哮喘民眾、老人、兒童等抵抗力較弱者，應特別注意防範，儘量避免劇烈戶外活動並配戴口罩，也請民眾多注意即時空氣品質狀況，做好自我防護。
(中時)
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