奈良木下隆也133球完投 興大附農2連敗
2016 Mazda台日高中棒球對抗賽，今天(26日)由興大附農交手奈良明星隊，奈良全場敲出10支安打，其中在4局下攻4分大局奠定勝基，而打線則是受到對方先發木下隆也的壓制，雖敲出8支安打，但攻勢沒能連貫，終場以2比8吞下2連敗。
興大附農因陣中僅有3名主力投手，連續2戰排出林奕丞掛帥，此戰他主投6局，被敲出9支安打，送出4次三振，失7分(5分自責分)，其中在第4局讓對手打了一輪，因3支安打、2保送和1次失誤掉4分，最終承擔敗投。
面對奈良投手木下隆也，此戰興大附農打線在第2局靠李丞齡、李睿彬的接連安打先馳得點，4局下因對手失誤追加1分，但5局起僅出現3支安打，沒能再添分數。木下隆也以133球完投9局，被敲出8支安打，送出5K，失2分(1分自責分)。
興大附農全場敲出8支安打，只輸對手2支，其中又以第3棒張偉聖的單場3安表現最佳，但守備共發生4次失誤，跑壘也出現狀況。興大附農總教練廖宏淵表示，兩隊安打數差不多，正常發揮應該可以得4、5分，「我們在壘上有人時的跑壘觀念比對方差，像跑壘、守備這種小細節也是台灣球員需加強的地方。」
奈良先發木下隆也此戰以133球完投9局，被敲出8支安打，送出5K，失2分(1分自責分)，拿下勝投，能從前4局的亂流中回穩，他提到，比起用力量壓制對手，自己改把球投到邊邊角角，讓打者打不好，而之後慢慢找到節奏好，自己也認為有辦法完投，「雖然被打滿多安打，但只失2分，表現還不錯。」
(中時電子報)
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