喬治麥可過世前 聯繫前男友想復合
「Wham!」團員喬治麥可今(26日)傳出在家中辭世的消息，他被指死因是心臟衰竭，享年53歲，震驚全球粉絲。不過他生前情史豐富，現在還有消息傳出喬治麥可在死前幾周，秘密聯絡了前男友肯尼（Kenny Goss），希望兩人能夠和好如初。
喬治麥克在1996年與從事買賣藝術的肯尼交往，先前兩人還有意成為合法伴侶，怎知兩人在2009年分手，且消息直到2011年才流出，當時有親友透露喬治麥可在與肯尼分手後，生活相當灰暗。
無奈喬治麥可在今年聖誕節辭世，而據英國《太陽報》報導指出，他在死前幾周曾秘密連絡上肯尼，表示想復合的心情，當時許多好友還相當開心兩人又重新搭上線，怎知死神還是在年末帶走喬治麥可，讓他周遭親友都相當不捨。
(中時電子報)
關鍵字：喬治麥可
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