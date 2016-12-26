反同婚群眾闖立院 155人遭警方留置管束院區

立法院司法委員會26日初審通過婚姻平權民法修正草案，全案仍需協商。約中午12時40分，闖入立法院區的反同性婚姻群眾經刑警逐一登記基本資料建檔後，依序離開立法院區。中央社記者陳俊華攝 105年12月26日

上百名反同婚團體民眾，今天上午以攀爬欄杆、鐵門、大樹及疊人牆方式，成功闖入立法院，引起現場一陣歡呼聲，不過，戒護警方早就嚴陣以待，在他們闖進立院之際，迅速制止並罕見以束帶反綁他們雙手，予以管束留置院區。經統計，至中午婚姻平權法通過，反同婚民眾轉往總統府抗議，警方計管束155位反同婚民眾。

警方表示，由於立院並未對闖入民眾提出刑法306條無故侵入住宅罪告訴，因此僅會對他們依法實施管束，至狀況解除即讓們離去；至於他們有無涉及違反社會秩序維護法等情節，檢警將俟蒐證畫面決定是否進一步查辦。

(中時)