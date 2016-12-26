台美軍事交流入法 陸：完全不能接受

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美國總統歐巴馬日前簽署國防預算案生效，含美台深化軍事交流內容。中國大陸外交部發言人華春瑩25日說，陸方對此「完全不能接受」，已向美方提出「嚴正交涉」。

白宮美東時間23日公布，歐巴馬當天簽署「2017會計年度國防授權法」（即國防預算案）生效。「國防授權法」中明定，五角大廈應推動美、台間高階軍事將領及資深國防官員交流。

根據大陸外交部官網，華春瑩25日以「答記者問」形式表示，大陸堅決反對上述法案中的涉台內容，並已向美方提出嚴正交涉。「我們對美方簽署該法案表示強烈不滿。」

華春瑩說，「台灣問題事關中國主權和領土完整，純屬中國內政。美方上述法案涉台內容儘管不具法律約束力，但嚴重違反中美三個聯合公報原則，干涉中國內政，中方完全不能接受。」

她表示，大陸敦促美方恪守在「台灣問題」上向陸方作出的承諾，停止美台軍事聯繫和售台武器，以免給中美關係和台海和平穩定造成損害。

美國聯邦參眾兩院12月稍早分別表決通過這項法案，隨後送交白宮。歐巴馬趕在耶誕節前簽署，使美、台高階軍事將領及國防官員的交流首度入法生效。

外交部24日指出，美方此舉充分展現對台國防安全及台美軍事交流的關心與跨黨派支持。外交部除表達感謝，並期待雙方在既有良好基礎上繼續合作，藉由深化實質交流，共同促進區域和平穩定。1051226

(中央社)