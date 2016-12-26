周杰倫昆凌東京過耶誕 網友：愛妻狂魔

藝人周杰倫耶誕假期帶者太太昆凌到東京迪士尼遊玩，被網友捕捉到兩人穿著情侶外套的甜蜜身影，對於周杰倫這麼疼老婆，有大陸網友開玩笑說，「大嫂上輩子一定是拯救了整個銀河系」。 中國大陸新浪娛樂微博今天上傳網友所拍攝到的周杰倫與昆凌東京甜蜜過耶誕的照片，立刻引來許多大陸網友貼文評論，有人說，「超級甜蜜啊！」也有人讚譽周杰倫是「愛妻狂魔」。

兩人甜蜜身影，羨煞許多大陸網友。由於在大陸的單身者常被形容為「單身狗」，因此，有單身網友說，「又要吃狗糧了」、「這把狗糧我吃」。

新浪娛樂報導，有幸運網友耶誕節當天到東京遊玩竟看到偶像周杰倫跟老婆一起出遊，兩人穿著全身黑的情侶外套，但「金色運動鞋」讓他們的身影曝光了。1051226

(中央社)