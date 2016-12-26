羅智強：藍軍2018台北輸 沒有2020

宣布投入台北市長選舉的總統府前副秘書長羅智強今天表示，他從520前後就開始思考參選，主要是憂心國內政局，「藍軍如果2018在台北市輸的話，就沒有2020」。

羅智強今天接受POP radio廣播專訪，並未透露徵詢哪些人，他說，徵詢的回應都還正面，不是支持他這個人，是支持有想法就去做，這對國民黨、對台北都是好事，他希望透過個人參選，讓國民黨死水活化、打破僵局，促成國民黨最強棒參選。

羅智強說，他最常聽到人家說「國民黨沒人」，怎麼會沒人，他參選後，好多人選都浮上檯面，如果他是最強棒，會當仁不讓，如果不是會支持最強棒，他也說，國民黨問題不在於沒人才，而是沒有好的機制，讓大家良性競爭。

為甚麼不是選基隆市而是轉戰台北？羅智強說，他在花蓮出生、基隆長大、高雄結婚、台北成家立業，不管在哪裡參選都是為這塊土地做事，這段時間評估他認為台北市的狀況讓他憂心，台北市長柯文哲民調低是原因之一，但民調是結果。

羅智強說，如果2018藍軍在台北市輸的話，其實就沒有2020，台北不只是台北的議題，也有國家、政黨高度議題，國家也失去制衡民進黨力量，國民黨代表的理念不能倒。他知道選台北市長很難，但只有從起點開始一一克服才能實踐。

談到會支持誰選黨主席？羅智強說，他定位自己成為每個人的助力，他也談到國民黨陷入兩個路線之爭，長期的想法是旗幟分明，把理念打出來，儘管市場不夠也要堅定下去；但短期的想法是，如果3年、5年國民黨就掛了還談甚麼長期，不能說哪個對哪個錯，但他希望擔任「守長城」的角色，不是選邊，他想打藍海策略，而不是進到裡面打紅海。

參選要爭取各方支持，會否去看前立法院長王金平，羅智強說，等他達到粉絲專頁100萬人次後再考量，他強調對王金平的人沒有不敬，當然馬王政爭時對王金平有批評不禮貌之處，但他也付出很大代價，有兩年時間遭受霸凌排擠，會把風風雨雨放在過去。1051226

(中央社)