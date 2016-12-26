家貧夜市行乞 4旬婦攜4童公廁洗澡

昨天是耶誕節，嘉義縣1名陳姓婦女帶著4名兒女到台南花園夜市行乞，還在夜市廁所洗澡，警方獲報趕往，將陳女1家安置在旅館，且通報社工處理。（翻攝照片）中央社記者張榮祥台南傳真 105年12月26日

昨天是耶誕節，嘉義縣1名陳姓婦女帶著4名兒女到台南花園夜市行乞，還在夜市廁所洗澡，警方獲報趕往，將陳女1家安置在旅館，且通報社工處理。

台南市警局第五分局昨天深夜11時許獲報，1名婦女帶著小孩在花園夜市的廁所洗澡，立刻趕往查看，當場看到婦人用冷水幫2男童、2女童洗澡。

警方調查，40歲陳女領有殘障手冊，也是低收入戶，4名小孩最大的8歲，最小的2歲，陳女因丈夫入監服刑，無法丟下小孩去工作，低收入戶補助不多，無法維持家計，陳女只好帶著小孩從嘉義到台南行乞。

警方隨即通報社工，且將陳女1家安置在旅館，今天上午8時許讓他們搭車回嘉義。警方表示，已請嘉義縣社會局接手。1051226

(中央社)