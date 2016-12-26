彭政閔公仔亮相 球團近日談合約

我要評比

職棒中信兄弟隊今天中午推出招牌球星「恰恰」彭政閔公仔預購活動、明年出貨，另外上週曝光的中國信託「感動ATM」形象廣告，都透露出彭政閔續留的意味濃厚。

彭政閔的經紀人與球團有3次接觸，雙方今天分別表示，再過幾天將有進一步的洽談，可能會有比較具體的結果。

中信兄弟領隊楊培宏說，球隊與彭政閔的合約到今年底，不管是推出商品或者拍攝廣告片，都是原有合約規範內的事，與未來合約是兩回事。

楊培宏說，中信感動ATM的這支影片，由彭政閔、林威助兩人演出，早在今年球季空檔時拍攝完成，不用過度解讀。

彭政閔11月中宣告行使自由球員權利，一度傳出中信兄弟可能以月薪百萬留人，25日媒體報導，月薪可能是80萬元，另外也有最新消息指出，彭政閔的球員合約不只1年。

對於這些傳言，楊培宏回應，關於合約的期限、架構、數字等，「都是還沒有確定的事情」，待近日與經紀人進一步洽談才會明朗。

彭政閔的公仔限量3000座，今天中午12時開放預購不到1小時，已經賣出700座，網站上的商品介紹為彭政閔冠上「中信兄弟精神領袖」，加上出貨日期是2017年1月底，都讓球迷解讀，續留機會很大。

對於網友討論，彭政閔公仔的臉孔與本人相似度太低，彭政閔的經紀人說，恰恰沒有什麼意見。1051226

(中央社)