彭政閔公仔亮相 球團近日談合約
職棒中信兄弟隊今天中午推出招牌球星「恰恰」彭政閔公仔預購活動、明年出貨，另外上週曝光的中國信託「感動ATM」形象廣告，都透露出彭政閔續留的意味濃厚。
彭政閔的經紀人與球團有3次接觸，雙方今天分別表示，再過幾天將有進一步的洽談，可能會有比較具體的結果。
中信兄弟領隊楊培宏說，球隊與彭政閔的合約到今年底，不管是推出商品或者拍攝廣告片，都是原有合約規範內的事，與未來合約是兩回事。
楊培宏說，中信感動ATM的這支影片，由彭政閔、林威助兩人演出，早在今年球季空檔時拍攝完成，不用過度解讀。
彭政閔11月中宣告行使自由球員權利，一度傳出中信兄弟可能以月薪百萬留人，25日媒體報導，月薪可能是80萬元，另外也有最新消息指出，彭政閔的球員合約不只1年。
對於這些傳言，楊培宏回應，關於合約的期限、架構、數字等，「都是還沒有確定的事情」，待近日與經紀人進一步洽談才會明朗。
彭政閔的公仔限量3000座，今天中午12時開放預購不到1小時，已經賣出700座，網站上的商品介紹為彭政閔冠上「中信兄弟精神領袖」，加上出貨日期是2017年1月底，都讓球迷解讀，續留機會很大。
對於網友討論，彭政閔公仔的臉孔與本人相似度太低，彭政閔的經紀人說，恰恰沒有什麼意見。1051226
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。