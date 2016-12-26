秦庠鈺違法吸金 判刑3年10月定讞

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被控吸金逾百億元的鼎立集團總裁秦庠鈺，另案被人指控成立互助會，違法吸金新台幣686萬餘元；最高法院今天維持台灣高等法院見解，依違反銀行法判秦庠鈺3年10月徒刑定讞。

判決書指出，秦庠鈺因公司經營不善負債累累，見到某資產管理顧問公司，在台中地區以「大臺中互助聯誼會」為名，向社會大眾吸收資金，有利可圖，因此在民國95年11間，仿效此模式成立「金圓互助會」，涉嫌違法吸金。

警方在96年1月於桃園國際機場，拘提秦庠鈺等人到案；檢方起訴後，歷審認定他非法經營銀行業務，嚴重影響投資人權益，此案部分判刑3年10月確定。不過，秦庠鈺先前已棄保潛逃出境。1051226

(中央社)