崔順實拒離牢房 韓國會議員碰一鼻子灰
導致南韓總統朴槿惠遭彈劾政治危機的核心人物崔順實，今天拒絕離開牢房，出席國會議員在拘留所舉行的聽證會接受問話。
法新社報導，朴槿惠的閨蜜崔順實屢次漠視國政調查特別委員會的醜聞調查。醜聞導致朴槿惠本月初遭到彈劾。
針對目前調查中的勒索與濫權，崔順實多次不理傳喚，不出席國民議會的聽證會，導致眾多國會議員不得不前往拘留所。
國會議員在首爾郊區收押崔順實的拘留所舉行特別電視公聽會，然而，崔順實拒絕離開牢房，他們依然束手無策。
另外兩名關押在他處的前總統一級幕僚，也同樣拒絕接受問話。
國政調查聽證會主席金成泰（音譯）表示：「證人漠視人民當局與國會，不盡出席的義務，相當遺憾。」
並無相關法源可強制證人出席國會的公聽會，只是他們仍可能因蔑視公權力遭到羈押，及面臨最高5年的有期徒刑。（譯者：中央社許湘欣）1051226
(中央社)
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