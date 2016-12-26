中聖建交 李大維赴府內開會

中國大陸與聖多美稍早宣布正式復交。到目前為止，總統府與外交部至今仍未做回應。下午被記者直擊，外交部長李大維與外交部亞非司司長陳俊賢從3號門進入府內開會，預料討論中聖建交一事。

由於府前抗議衝突呈現對峙，總統府現在管制嚴格，前方無法進出，因此官員要入府內得從後面，而李大維的車子下午約1時45分進入總統府後方，李大維與陳俊賢同時下車，準備進入府內開會。

稍早，國安會秘書長吳釗燮也從上方探頭看外頭抗議情況。

(旺報)