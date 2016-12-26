陸航母突破第一島鏈 學者：精挑時間點有政治目的

淡大整合戰略中心執行長蘇紫雲表示，大陸遼寧號24日突破第一島鏈，有其政治目的。（潘維庭攝）

民調顯示，若中共犯台，近七成民眾對國軍保衛台灣沒有信心，另外，大陸遼寧艦航母24日首度突破第一島鏈出海，學者認為，在台海飛彈危機20年的時間點發生此事，有政治目的。他認為，台灣的國防預算20年來沒有顯著增加，沒有展現防衛決心；國防部門也可效法日本防衛省，當完成攔截任務後，即時公布資訊，才能增加台灣民眾對國防的信心。

台灣民意基金會26日上午發布「台灣民意與轉變中的美中台關係」民調，對國軍防衛台灣的能力有信心的只有兩成九，沒有信心的人高達六成六，顯示絕大多數台灣人不相信國軍有能力阻擋中共武力犯台。

與會學者、淡江大學整合戰略中心執行長蘇紫雲表示，中共航艦24日出海，差不多是1995年12月19日美國尼米茲號航空母艦穿過台灣海峽的20周年，因此中共此次航艦繞行台灣，是有其政治目的。另外像11/25、12/10中共軍機繞台，12/24中共航艦第一次出第一島鏈，都是挑在周末，且天氣均是高氣壓穩定，顯示這些行動均有背後盤算。

他也提到，目前國際的空權競逐達到冷戰後高峰。蘇紫雲以日本為例，冷戰後攔截軍機的高峰是1984年，當年攔截蘇聯戰機944次，但到2014年有943次攔截任務；今年上半年日本攔截有594次，今年全年可能會超過冷戰高峰，反映北京當局把軍事力量做為國家意志表現。此外，24日遼寧號出第一島鏈，是對台、美、日「展示軍事肌肉」，它的主要目標是關島，此次出航也為了能校準天波雷達，幫助東風系列飛彈才能有效執行反艦任務。

至於民調顯示，有六成六台灣民眾對中共若犯台，國軍保衛台灣沒有信心。蘇紫雲表示，據美國皮尤中心民調，許多國家大陸的軍事均感到威脅，菲律賓高達93%、美國87%、南韓83%、日本與越南也都是八成以上，所以台灣有近七成覺得不安並不意外，但「政府可以做得更好」。

例如，蘇紫雲直指，台灣的國防預算20年來沒有顯著增加，沒有展現防衛決心。1998年的國防預算是2654億台幣，今年是3217億台幣，表面好像多了500億，但要打八折才能換算回當年的購買力；相形之下，教育預算1998年是1500億，今年是4500億；社福預算當年是1400億，今年4600多億，均有大幅提升。

蘇紫雲提醒，台灣在美中台關係上「心防」要增強，他認為台灣在面對大陸時，在一些錯誤資訊誤導下，社會有集體斯德哥爾摩症候群，當中共展現軍事肌肉時備感焦慮，稍微友善就感謝不已，他認為這不是正常的情況。他建議，政府要把國防部門保衛台灣的努力展現給民眾知道，把資訊透明化，就像日本防衛省完成攔截任務後，會即時公布完整資訊給媒體、民眾，「這樣是最好的方法」。

(旺報)