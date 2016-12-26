蝦米！這個木頭便當盒竟要價468萬

戴忠仁昨再度出場擔任藝術品拍賣官。（圖／戴忠仁提供）

清朝黃花梨提盒以468萬成交，是台灣拍賣史的新紀錄。（圖／戴忠仁提供）

張大千作品「向明見心」最後以228萬成交。（圖／戴忠仁提供）

普洛尼（Prunier)1900年的干邑在全球拍賣都很少見，此次首度在台現身，以27萬賣出。（圖／戴忠仁提供）

新聞主播戴忠仁昨（25日）再度擔任藝術品拍賣官，拍品內不但有全球少見的普洛尼（Prunier)1900年的干邑，更有一件以468萬成交的清朝黃花梨提盒，創下台灣拍賣史的新紀錄。

何為提盒？戴忠仁解釋提盒就是古人的食盒，用來盛裝食物，並有提梁方便攜帶運送，也就是我們現在所謂的便當盒，後來功能甚至演變成文具盒和收納盒。戴忠仁指出，此提盒除了是以珍貴的黃花梨製作外，同時還有弧度造形，相當優美和稀少。

除此之外，張大千一字千金的拍品昨也在拍賣出現，張大千數十年前曾寫了「向明見心」四個字送給他的中醫師張百塘，此作以25萬起拍，在激烈競爭過後以228萬成交。而全世界拍賣都很少見的普洛尼（Prunier)1900年的干邑，昨首次在台北沐春堂拍賣現身，以27萬高價賣出，戴忠仁表示，台灣買家對稀有的干邑和威士忌還有些許陌生，透露他多年前在國外餐廳時，老闆賣他一杯約10cc的1900年的干邑，光是品嚐一小口的代價就是一百多美金！

(中時電子報)