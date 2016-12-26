婚姻平權初審過關 挺同方：未達終點站絕不下車

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「通過初審只是中途站，未達終點站前絕不下車。」台灣推動婚姻平權運動30年，立法院今天首度實質審查攸關同婚的民法修正案，並順利通過初審，將進入朝野協商，寫下歷史新頁。挺同婚方表示，未來還有漫漫長路要走。

台灣同志諮詢熱線等多個挺同團體，今天一早就集結於濟南路，舉行「爭取婚姻平權，用愛守護立院」活動，上午10時主辦單位宣布現場突破3萬人，人潮延伸至林森南路、杭州南路；法案通過初審後，現場不少人喜極而泣。

熱線秘書長彭治鏐表示，台灣討論同性婚姻多年，直到今年10月，身為同志的台大法籍講師畢安生老師墜樓過世，才讓各界又面對同志婚姻權益保障問題，也才誕生今天這場活動。

熱線資深研究員呂欣潔表示，肯定並感謝支持委員為法案辯護，也是台灣史上首次不分黨派推動人權法案，初審通過只是第一步，接下來國會休會、下會期朝野協商與二、三讀，未來還有很長的路要走，希望有更多理性溝通。

婦女新知基金會研究員曾昭媛說，自2006年立委蕭美琴提出同性婚姻法草案，迄今台灣推動婚姻平權已經10年，直到這次修法，朝野提出4種版本、連署委員總計占國會總數6成，也代表台灣多數民意，希望接下來過程能夠順利。

台灣同志家庭權益促進會與同志人權法案遊說聯盟也表示，同志家庭等待這一天已等了更久，長達2、30年間，也有人已經來不及看見今天。接下來還有很長一段路要走，盼及早落實婚姻平權，讓同志家庭與子女獲平等保障。

真光福音教會主任牧師張懋楨說，同婚爭議擴及社會與宗教界，但有人以不正確的抹黑手段反對，希望傳達更多人了解婚姻平權意義。

「太陽出來了。」支持立委前往現場致意，現場歡聲雷動，立委許毓仁表示，婚姻平權這條路，台灣走的又長又孤單，今天雖是一小步，卻是台灣人權一大步，他看到陽光、遠處看到彩虹，超越政治、宗教，成為亞州驕傲。

「這不是世界末日。」立委尤美女則呼籲群眾，持續與家中長輩好好溝通，所有誤解來自於不理解；她也向反同婚方喊話，異性戀法規並無更動，只是開門讓同志真實表達感情，在法律建構下能夠擁有幸福、建築美好未來。

(中時)