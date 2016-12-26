婚平法初審過關 炎亞綸慶祝：大家也辛苦了
立法院司法及法制委員會今（26日）通過《民法相關條文修正草案》，同志婚姻平權成功闖頭關，挺同志的炎亞綸得知消息開心在臉書發長文慶祝，感性寫下：「能走到這一哩路，大家也辛苦了」。
炎亞綸認為，若初審通過，受益者不只是同性伴侶「而是讓所有人能離真正的平等和人類的平權又更近一步了」，能讓大家活得更謙卑、更寬容、更有愛。炎亞綸也呼籲反同人事「懇請你們用理解和包容的心，給這個新的社會一點機會一點關愛和寬容」。
男星林俊逸也在臉書發文：「最後這哩路，要用更多的愛去堅持和擁抱，別忘記一路上流過的血和汗，台灣人權加油。」
(中時電子報)
關鍵字：炎亞綸
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