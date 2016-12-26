《時來運轉》籃網迎戰黃蜂 林書豪本季首戰老東家
籃網隊等到了林書豪歸隊，但球隊戰績沒有起色，最近仍苦吞5連敗，接連慘敗給上季殺進總冠軍賽的勇士隊與騎士隊，更對球隊士氣有嚴重打擊，經過聖誕假期後，籃網隊首戰將在主場迎戰目前東區排名第4的黃蜂隊，也是豪小子上季的老東家，林書豪要率領籃網捕捉黃蜂，減少失誤是第一要務。
林書豪上季與黃蜂隊簽下年薪210萬美元的合約，儘管「薪情」不佳，但他卻成功找到表現舞台，稱職扮演替補角色，出賽78場（13場先發），平均攻下11.7分、3.2籃板、3.0助攻，為他爭取到籃網一紙3年3600萬美元的合約，更重要的是，確定成為球隊的領導者，可惜林書豪開季只打了5場球就掛傷號，讓全隊磨合時間必須拉長。
林書豪在黃蜂隊重生，與陣中好手肯巴沃克等人也建立不錯交情，最終雖未能留下，卻是有更好未來，此次在主場相逢，必定是「親兄弟明算帳」，但相較於黃蜂隊本季持續高檔的戰績，籃網隊則有些辛苦，與七六人隊以7勝22敗並列全聯盟爐主，所幸主場戰績還算不差，拿下6勝8敗。
籃網隊要捍衛主場，關鍵就是要降低失誤，過去3場籃網隊共有61次失誤，事實上，平均每場比賽也有全聯盟次多的17.3次失誤，失誤過多是籃網隊戰績探底的最大關鍵，而林書豪連續2場比賽都有5次失誤，傷癒復出後平均2.8次失誤也偏多。
儘管籃網的主場戰績不算太糟，但面對黃蜂就是沒轍，過去4次在主場迎戰蜂群，苦吞4連敗，最近5次交手也全部輸球，兩隊本季首度交手，在林書豪缺陣下，籃網以4分落敗，本次再度於主場碰頭，多了豪小子助陣，籃網要力拚止敗。
(中時電子報)
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