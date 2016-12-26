排球》和家盃明年1月5日高雄登場 首創商標註冊

第61屆和家盃排球賽即將在明年1月5日在高雄福誠高中登場。(高雄體育會提供)

由中華民國排球協會與高雄體育會合辦的第61屆和家盃排球錦標賽預定明年1月5日在高雄登場，為紀念已故創辦人王和家先生一生為排球的無私付出，主辦單位完成全國首項運動賽事logo註冊的創舉，是一項兼具競賽與薪火傳承意義的體育活動，意義非凡。

「和家盃」排球賽為高雄漁民王和家，基於自小與排球運動深厚淵源和熱愛，1954年出海發生海難漂流中，大難不死，認為生死一瞬間，頓悟人生無常的真諦，對於一生汲汲爭取功、利祿，並非重要追求目標，遂於獲救後發願興辦排球賽。當年為推廣排球運動，王和家把流刺漁網變成排球網，送給偏遠貧困學校，且辦比賽為的是讓漁民、愛排球的人眼界更寬闊。

高雄市教育局副局長王進焱、體育處處長黃煜、體育會理事長朱文慶、排球委員會主委黃煥永等共同出席26日賽前記者會。

第61屆的和家盃排球賽預定會有來自全國284隊、8520人角逐20組桂冠，更有來自日本大阪MASAKA媽媽隊12人、香港大學女子排球隊10人報名參加。

主辦單位表示，各隊為了爭取最高榮譽，勢必精銳盡出，4天賽事想必精彩可期，大家可以到場(福誠高中體育館、多功能綜合運動場、及前鎮國中、樂群國小等場地)免費觀賽，以行動支持排球運動，為選手加油！

高雄市體育處指出，高雄在排球運動的推展不遺餘力，除2012及2013年辦理世界女排大獎賽，本市女子排球隊在去年全國運動會完成史無前例9連霸紀錄，中山工商排球隊在「104學年度HVL高中甲級排球聯賽」重返冠軍榮耀，不論是賽事辦理或是排球水準，都可看出這個城市對於排球運動的重視，期望厚植並培育更多排球專長人才，向下扎根永續深耕。

(中時電子報)