質疑藍中常會決議 姚江臨委律師提告
國民黨中常會21日通過主席選舉時程，引發質疑。中常委姚江臨等人今天委託律師向台北地方法院遞狀提起民事訴訟，請求確認中常會會議決議不成立，並聲請暫時處分，要國民黨不得執行決議。
國民黨21日通過「黨主席提前改選、黃復興黨代表併選」案，中常委姚江臨等質疑程序不合法，上午委託律師許英傑向台北地方法院遞狀，對國民黨中央及黨主席洪秀柱提起民事訴訟。
姚江臨受訪時表示，黨主席選舉時程可以討論，但他們在意的是程序正義，尤其是選制的改變、選民結構的改變，影響1000多位黨代表選舉的權益。
許英傑受訪時表示，律師事務所上午已經前往遞件，主要是提起兩個民事訴訟，一事確認上週（21日）中常會決議不成立，不過，因為內容包括多項黨內選舉，由於在訴訟終結前，可能尚無結果，所以聲請保全程序，也就是希望法院命相對人（國民黨）不可以實施決議內容，亦即不能在5月20日進行黨主席改選。
國民黨21日中常會通過下屆黨主席及黨代表選舉訂於明年5月20日舉行，黃復興黨部黨代表選舉席次併入各縣市黨部，合併選舉，同一票匭，統一開票。1051226
(中央社)
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