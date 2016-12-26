不交錢就下毒 恐嚇食品廠車手判刑5月

陳姓男子等人涉嫌恐嚇宏亞食品，指稱若不交付50萬元，將對產品下毒。案經調查，陳男遭檢方起訴；台北地院今天依恐嚇取財未遂罪，判陳男有期徒刑5月，得易科罰金，可上訴。

判決書指出，陳男與劉姓、鄭姓及沈姓男子，跟綽號「陳仔」的成年男子，涉嫌在民國104年4月底至5月間，由「陳仔」在大陸撥電話到宏亞食品，而宏亞食品李姓經理接聽後，「陳仔」給她一組電子郵件信箱帳號及密碼，要李姓經理打開。

李姓經理點進一封名為「蜜蘭諾鬆塔」的郵件，看到7張有人將不明液體，注入蜜蘭諾鬆塔商品包裝的照片，暗示宏亞，他們已對產品注入不明液體，要求支付新台幣50萬元；若不給付，將在宏亞食品的產品下毒。

宏亞食品及李姓經理多次和「陳仔」對談，將勒索金額降到30萬元，後來再降到20萬元；「陳仔」也要求陳男等車手拿金融卡去銀行測試，確保可以提款，但宏亞食品終未付款。

陳男等人被檢調逮捕送辦，台北地檢署依法起訴。台北地方法院法官指出，陳男四肢健全，卻不思循正途謀取生計，僅因缺錢花用就和劉男、鄭男、沈男及「陳仔」所屬的恐嚇集團成員，恫嚇宏亞食品交付財物。

不過，考量陳男在犯罪集團中所擔任的角色、坦承犯行等狀況，今天依恐嚇取財未遂罪，處有期徒刑5個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算一日，可上訴。劉男、鄭男、沈男部分，北院另行審結；檢調也將持續追查集團幕後成員。1051226

(中央社)