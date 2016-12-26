竹市推YouBike 30站達標
新竹市YouBike微笑單車今天啟用4個新站點，實現年底前設立30站的目標。新竹市政府表示，明年將規劃新設15站點，讓YouBike綠色運具更普及。
新竹市政府今天啟用天公壇、光復關新路口、金山街、香山國小等4個YouBike微笑單車新站，新竹市長林智堅表示，新竹市YouBike自5月26日啟用迄今，在7個月內達成30站目標，YouBike路網已遍及全市。
林智堅指出，YouBike改變市民的交通習慣，扮演通勤、通學、洽公、購物、觀光微旅行的多功能角色，是個「全面多贏」的交通工具。明年，市府將規劃新設15個站點，帶給市民更便利的生活、更舒適的生活品質。
市府交通處表示，因應30站達標，市府和微笑單車公司合作，推出「新竹市美食景點地圖」，讓到訪新竹市的遊客在旅遊服務中心就能拿取地圖、騎著YouBike，在巷弄中尋找「隱藏版美食」和「私房景點」，未來也將在熱門站點周邊設置導覽圖，帶動竹市「微旅行」熱潮。
市府表示，今日同步啟用4站點，「香山國小站」為全市第一個設置YouBike的國小，香山國小總務主任表示，高年級校外教學更方便，毋須再向業者租借自行車。「光復關新站」周邊為商辦大樓，滿足上班族往返新莊火車站通勤需求。「金山街站」則能提升鄰近租屋族及居民進出的方便性。1051226
(中央社)
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