中聖復交 李大維入府開會

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中國大陸外交部26日宣布，大陸和日前與台灣斷交的聖多美普林西比恢復外交關係。總統府目前尚無回應，不過，外交部長李大維（左3）下午近1時50分被媒體直擊，進入總統府開會。中央社記者葉素萍攝 105年12月26日

中國大陸外交部今天宣布，大陸和日前與台灣斷交的聖多美普林西比恢復外交關係。總統府目前尚無回應，不過，外交部長李大維下午近1時50分左右被媒體直擊，進入總統府開會。

中華民國與聖多美普林西比21日斷交。中國大陸外交部今天宣布，大陸和日前與台灣斷交的聖多美普林西比恢復外交關係。

總統府前由於有反同婚群眾抗議，總統府周邊拉起蛇籠。李大維與外交部亞非司司長陳俊賢下午被媒體直擊，座車開入總統府後面的3號門。面對媒體詢問，李大維只說是來開會。1051226

(中央社)