反核食與洪未同台 郝辦：與黨部充分配合
國民黨昨天發動反核食遊行，國民黨副主席郝龍斌辦公室今天表示，昨天是公投連署配合遊行，是同一個反核食行動，而非「一個遊行，一個公投連署」，強調皆與黨部充分配合。
媒體報導，國民黨主席洪秀柱昨天率眾上街遊行，批評政府黑箱，帶領群眾喊「英全下台」。不過，黨內呼應洪秀柱者寥寥，郝龍斌趕在洪到場前半小時上台致意後隨即離去，未與洪同台，也沒參加遊行。洪、郝兩人保持微妙距離。
郝龍斌辦公室說，昨天下午是同一個反核食行動，是「公投連署配合遊行」而非「一個遊行，一個公投連署」。公投連署活動是國民黨「反核食、站出來」活動中的一環，黨部婦女志工團體和郝龍斌規畫利用空檔，在中正紀念堂大孝門辦理公投簽署活動，事先都和黨部有討論過。
郝辦說，郝龍斌是按照活動通知時間約下午1時20分抵達「大孝門集結處」，簡單接待前行政院長郝柏村簽署公投提案書和宣導公投後，按活動指示和民眾一起步行至「中山南路，遊行出發處」集結，也配合至上主舞台致詞。致詞後，再按照活動規劃，返回大孝門公投連署活動處。1051226
(中央社)
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