安全氣囊缺陷 大陸BMW召修近20萬輛車
根據中國大陸國家質量監督檢驗檢疫總局和德國BMW集團（BMW）指出，因安全氣囊有缺陷，BMW將在大陸召修近20萬輛車。
法新社報導，根據中國大陸國家質量監督檢驗檢疫總局今天在官方網站公布的聲明，BMW召修2005年12月至2011年12月間出廠的約16萬8861輛進口汽車，以及2005年7月至2011年12月間大陸國產的2萬4750輛汽車。
聲明指出，召修車輛上有缺陷的安全氣囊，其氣體發生器可能在安全氣囊展開時發生異常破損，導致碎片飛出，傷及車內人員，存在安全威脅。
聲明說，BMW將免費更換有缺陷的安全氣囊氣體發生器。
BMW中國大陸分公司本月稍早也曾因安全氣囊缺陷而召修約2萬2543輛進口BMW和勞斯萊斯（Rolls-Royce）。（譯者：中央社何宏儒）1051226
(中央社)
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