印尼海嘯12週年 數千人齊聚亞齊悼念

數千名印尼人今天來到亞齊省（Aceh）各地的亂葬崗和清真寺，悼念12年前在大海嘯中罹難的摯愛。

法新社報導，當年9.1強震襲擊蘇門答臘（Sumatra）北端的亞齊省，連同隨之而來的海嘯，共奪走印尼約17萬條性命。

年年此時，亞齊省各地亂葬崗都會擠滿人群，他們把花灑向墓地，因為相信摯愛的人就長眠在亂葬崗中。

65歲婦人瑪雅姆（Maryam）在埋葬1萬4800人的亂葬崗旁告訴法新社：「我每年都來，替我孩子，我的媳婦和他們的3個孩子祈禱。」

海嘯發生當時，瑪雅姆緊抓樹幹存活下來，但海嘯過後，她遍尋不著家人遺體。她確信家人都葬在烏勒類（Ulee Lheue）這座亂葬崗，因為海嘯前，他們就住在這附近。

罹難者遺族到亂葬崗祈禱後，接著轉往附近的清真寺祈禱。烏勒類這座清真寺，是附近極少數在海嘯後仍屹立不搖的清真寺之一。

亞齊省代理省長蘇達摩（Soedarmo）告訴參加祈禱的民眾：「悼念地震和海嘯災難的主因，不是要掀開舊傷口。」1051226

(中央社)