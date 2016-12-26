王清章伸援手 嘉陽高中校友李咏璁順利讀完大學
嘉陽高中校友李咏璁，由於父母離異家計陷入困境，萌生放棄大學提早賺錢念頭，家長會創會長王清章伸援手，設立專戶無償提供學費，李咏璁滿懷感激之心，到王清章工廠打工賺學費，如今已順利完成大學學業，希望有一天也有能力回饋社會。
李咏璁高中就讀嘉陽高中電子科，在校期間成績為全班第一，後來考上國立台北科技大學電機系，卻因父母離異母親又生病，家中經濟頓失依靠，全靠哥哥一肩扛起開銷，貼心的他一度想放棄讀大學心願，提早進入職場賺錢。
王清章決定設立專戶無償提供學費協助完成學業，不過李咏璁認為無功不受祿，畢業後到王清章工廠打工，親手賺學費也從中累積社會經驗。
王清章表示，很多弱勢孩子都很優秀，如果能及時拉他一把，或許他們的人生會不一樣，透過自己的力量拋磚引玉，期盼有更多人願意幫助弱勢孩子。李咏璁說，感謝會長及時伸出援手，自己已順利完成大學學業，希望有一天有能力回饋社會，幫助更多弱勢家庭。
(中時)
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