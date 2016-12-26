NBA》洛城大戰保羅缺陣 湖人逆襲快艇
2016年耶誕節NBA最後一場比賽洛城大戰，快艇兩大主將保羅船長與葛瑞芬都缺陣，導致第三節崩盤，最終以101比112慘遭湖人逆轉而落敗。
半場結束落後3分的湖人，靠著第三節的34比16強勢攻擊，反而取得15分領先優勢，決勝節快艇企圖反撲，可惜時不我予，以9分之差苦吞2連敗。
近幾年來積弱不振的湖人，此役把握住對方兩大主將缺席，整場比賽7人得分上雙，先發五虎都有不錯表現，尼克楊與莫茲柯夫各攻下19分，羅素和路易斯威廉斯分別貢獻14分，魯爾丹13分、12籃板，蘭道爾13分、7籃板、8助攻，英格拉姆10分。
蜀中無大將、廖化當先鋒，快艇雷迪克22分，板凳悍將賈瑪克勞佛也挹注22分，史貝茲15分，狄安卓喬丹與費爾頓雖然都有10籃板、6助攻，但得分都是個位數。
(中時電子報)
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