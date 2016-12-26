反同人士闖立法院 155人解除管束

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立法院今天審查婚姻平權法案，有多名反同婚抗議人士翻牆，警方依職權行使管束。警方表示，審酌現場狀況和平且無管束必要，下午1時9分對155名民眾解除管束。

立法院今天審查婚姻平權法案，挺同、反同等團體也在周遭集會，共有1200名警力維安。

但有不少民眾翻入立法院圍牆內遭警察綁上束帶，反同婚團體呼籲警方釋放被逮捕的群眾，要求讓律師進入立法院協商。

警方統計，共有155名民眾遭管束。但審酌現場狀況和平且無管束必要，於下午1時9分解除管束。

「是管束，並非逮捕」，警方強調，依內政法規「警察職權行使法」，對「暴行或鬥毆」、「其他認為必須救護或有危害公共安全之虞」等行為必須進行管束，並應於危險或危害結束時終止管束，最長不得逾24小時。1051226

(中央社)