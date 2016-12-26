同婚法案初審通過 挺同團體：持續溝通

台灣同志諮詢熱線協會資深研究員呂欣潔今天表示，會持續跟外界溝通，傳遞更多正確訊息，希望可以弭平衝突和化解誤解。

立法院今天也初審通過民法親屬編部分條文修正動議，異性或同性婚姻當事人適用夫妻權利義務的規定，全案須朝野協商。

挺同團體強調，會持續跟外界的不同意見溝通。台灣同志諮詢熱線協會資深研究員呂欣潔說，肯定跟感謝所有支持的立法委員，這是台灣第一次跨黨派推動的人權法案，在立法院二、三讀之前會持續跟外界溝通，讓誤會消弭。

台灣同志諮詢熱線協會秘書長彭治謬表示，立委們討論法條對同志的保障，怎樣才能讓同志獲得所有平等保障，這才是國會殿堂作為保障人權，讓每個人可以平等生活在這塊土地上，該做的事情。

婦女新知基金會資深研究員曾昭媛指出，同性婚姻已經推動10年了，的確現在還是有一些誤解，希望透過更多的公共討論跟法案的朝野協商來推動。

另外，對於反同團體也反對性別平等教育，曾昭媛說，整個社會在性別議題上需要更多的前進，希望這個法案不是象徵同志家庭的權益受到保障，更能帶動台灣的性別觀念往前進。1051226

(中央社)