寧聘身障也不僱癲癇 錯誤印象難扭轉

一提到癲癇，不少人會聯想到「羊癲瘋」甚至是戲劇中口吐白沫的畫面，這些根深蒂固的誤解，導致許多雇主寧願聘身障者，也不僱用癲癇患者，令患者身心受挫。

台灣超越巔峰關懷癲癇聯盟理事長曾幼玲今天表示，全台有將近一半患者難以找到工作，美國、加拿大都有法案保護癲癇患者工作權，但台灣癲癇患者只有領有身障手冊，工作權才能受到保障，讓患者身心遭受極大打擊，過去還曾有一名女患者多年來熱心擔任醫院志工，但卻因癲癇被拒於職場門外而輕生。

台灣癲癇醫學會秘書長陳倩今天表示，癲癇是一種影響到神經系統的疾病，因腦部不正常放電，會讓患者突然間失去意識、身體僵硬或是肌肉緊繃又放鬆，全台約有20萬人是癲癇患者，佔總人口的1%。

「癲癇一點都不可怕」，台北榮總神經醫學中心主任施養性說，就像常見的高血壓、糖尿病等疾病一樣，都會有發作的時候，既不會傷害到旁人也不會傳染，其中70%患者只要按時吃藥就能控制，其餘則需以手術阻斷不正常放電。

不過，多年來因戲劇常用極為誇張的方式演出癲癇，導致民眾對癲癇有負面觀感，認為一發作就會出現口吐白沫、手腳抽筋等恐怖情形，甚至認為癲癇發作就要快拿東西塞到患者嘴裡，這些都是錯誤的認知與處理方式。

陳倩說，癲癇患者僅有約10%是孩童時期就發作，導致發展遲緩影響智力，其餘90%智力、工作能力都和一般人沒兩樣，癲癇發作常見症狀也只是手腳抽動或是恍神，短短1、2分鐘就會恢復。

癲癇患者適合做什麼工作？陳倩說，只要是坐辦公室的都可以，像是老師、業務員、店員等，但像是廚房、駕駛需站在高處或搬運工作，則有危險性較不適合，呼籲雇主多一點包容與理解。1051226

(中央社)