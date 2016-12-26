吳亞馨被港淫媒冒名攬客？周刊王挨告獲不起訴

《周刊王》今年初報導，藝人吳亞馨成為香港淫媒集團的新目標，衰遭冒名攬客，引發吳女不滿，控告《周刊王》誹謗。台北地檢署今天偵結，將《周刊王》不起訴。

《周刊王》報導，外貌條件極佳的吳亞馨，因為淫照事件打響她在港、陸豪圈的知名度，去年參加派對時，更被淫媒集團的首腦C先生相中，開出高價利誘她做「副業」，甚至未經同意，就開始冒名打起廣告。

周刊並稱，C先生表面上經營娛樂事業，實際上是賣淫集團首腦，喜歡找一些小有名氣的美女跟香港、中國富豪們出海同遊4、5天，據了解那些美女只要一「上船」就會有新台幣數百萬入袋，若進一步跟富豪「上床」還會另有更高額報酬。

當時吳亞馨直斥傳言是空穴來風，不屑也不予回應，但事後吳向北檢控告《周刊王》，北檢今偵結，將《周刊王》不起訴。

(中時)