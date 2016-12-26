吳亞馨被港淫媒冒名攬客？周刊王挨告獲不起訴
《周刊王》今年初報導，藝人吳亞馨成為香港淫媒集團的新目標，衰遭冒名攬客，引發吳女不滿，控告《周刊王》誹謗。台北地檢署今天偵結，將《周刊王》不起訴。
《周刊王》報導，外貌條件極佳的吳亞馨，因為淫照事件打響她在港、陸豪圈的知名度，去年參加派對時，更被淫媒集團的首腦C先生相中，開出高價利誘她做「副業」，甚至未經同意，就開始冒名打起廣告。
周刊並稱，C先生表面上經營娛樂事業，實際上是賣淫集團首腦，喜歡找一些小有名氣的美女跟香港、中國富豪們出海同遊4、5天，據了解那些美女只要一「上船」就會有新台幣數百萬入袋，若進一步跟富豪「上床」還會另有更高額報酬。
當時吳亞馨直斥傳言是空穴來風，不屑也不予回應，但事後吳向北檢控告《周刊王》，北檢今偵結，將《周刊王》不起訴。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。