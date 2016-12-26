發生雪崩式斷交？張小月：嚴防下一個聖多美發生

陸委會主委張小月26日在立法院內政委員會答詢表示，政府會特別加以注意，嚴防下一個、第二個聖多美的發生。（劉宗龍攝）

陸委會主委張小月26日在立法院內政委員會答詢。（劉宗龍攝）

聖多美普林西比21日與中華民國斷交，面對立委詢問未來是否會發生雪崩式斷交？陸委會主委張小月26日在立法院內政委員會答詢表示，中國對台在國際的打壓，破壞中華民國與邦交國的關係，這樣的壓力一直存在，政府會特別加以注意，嚴防下一個、第二個聖多美的發生。

(中時)