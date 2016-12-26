反同婚155人翻牆遭警方上束帶 下午1時解除管束

立法院今天審查婚姻平權法案，有多名反同婚抗議人士企圖翻越圍牆，警方依職權對現場翻牆的155名民眾「管束」，將他們雙手綁上束帶，移到一旁休息，另有4人因翻牆受傷送醫。目前，所有人都已解除管束，離開立法院院區。

警方強調，是管束，並非逮捕。依「警察職權行使法」第19條，對「暴行或鬥毆」、「其他認為必須救護或有危害公共安全之虞」等行為必須進行管束，並應於危險或危害結束時終止管束，最長不得逾24小時。

截至下午1時8分，警方見狀況趨於平和，解除管束，讓所有人步行離開現場。

(中時)