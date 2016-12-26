安倍將訪珍珠港：日本不會重演戰爭暴行
日本首相安倍晉三今天表示，他想在訪問美國夏威夷珍珠港時告訴全世界，日本永遠不會重演過去戰爭時的暴行。
路透社報導，安倍在日本商界遊說組織「日本經濟團體連合會」（Nippon Keidanren ）發表演說表示：「日美同盟是懷抱希望、處理世界諸多問題的同盟。」
「我希望這場訪問具有歷史意義，日、美領袖連袂訪問珍珠港，以示和解。」
安倍明天將和美國總統歐巴馬一同造訪珍珠港。75年前，美國因日本偷襲珍珠港，投入第二次世界大戰。1051226
(中央社)
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