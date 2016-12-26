喬治麥可辭世 經紀人：死於心臟衰竭
英國流行音樂巨星喬治麥可耶誕節辭世，他的經紀人今天表示死因為心臟衰竭。西洋流行樂壇天后瑪丹娜上傳影片追悼亡友，並說喬治麥可是「偉大藝人」。
美聯社報導，喬治麥可（George Michael）的經紀人李普曼（Michael Lippman）今天指出，喬治麥可死於心臟衰竭。在此之前，警方表示，在英格蘭戈林（Goring）自宅辭世的喬治麥可，死因「不明，但並無疑點」。
法新社報導，瑪丹娜（Madonna）上傳她頒獎給喬治麥可的影片說道：「別了，吾友！又1偉大藝人離我們而去。」
對喬治麥可的許多悼念都提及2016年殞落的其他樂壇巨星，包括1月去世的英國傳奇歌手大衛鮑伊（DavidBowie），以及本月24日病逝的英國現狀合唱團（Status Quo）吉他手巴費特（Rick Parfitt）。
加拿大歌手布萊恩亞當斯（Bryan Adams）推文說：「難以置信，這麼了不起的歌手和可愛的人，還這麼年輕就離開我們。」
美聯社報導，2016年有多位樂壇巨星殞落，喬治麥可之外，還有大衛鮑伊、美國流行樂壇巨星王子（Prince）、加拿大詩人歌手李歐納柯恩（Leonard Cohen），而本月24日去世的英國現狀合唱團吉他手巴費特享壽68歲。（譯者：中央社何宏儒）1051226
(中央社)
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