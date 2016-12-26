廣東推出網路員警平台 重點保護網購

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中國大陸廣東省公安局近日推出新的網路員警執法平台，目的是加強網路執法，屏蔽有害資訊，以及保護民眾網購等。

南方日報今天報導，廣東公安機關昨天展開「安網2016」的活動，內容涉及網路安全治理及宣傳。

在新聞發布會上，省公安廳宣布推出名為「清清、朗朗」的IP網路員警平台。

這個員網路員警平台有4大功能，首先是對有人在論壇、即時聊天群組發送有害資訊時提出警告等，並即時遮罩或清除相關有害資訊。

其次，它會處理網路上的違法行為。

此外，這個平台會與一些網上購物和支付平台合作，在網購支付環節，通過IP網路員警對使用者進行安全提示，防止用戶上當受騙或不小心操作失誤。

最後，這個平台是要保護公民個人資訊安全。

據報導，廣東警方年前已推出網路員警「警警、察察」，「清清、朗朗」是網路員警的升級版，今後還會陸續推出類似「家族成員」。

據公布，在2016年內，廣東公安當局破獲網路犯罪案件4125起，逮捕嫌犯1.5萬人，打掉犯罪組織892個，繳獲被洩露、竊取、買賣的公民個人資訊6.2億餘條。1051226

(中央社)