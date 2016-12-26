7旬嬤急赴銀行匯款 警機警擋下905萬詐騙款
75歲陳姓老婦23日早上8點30分，一個人守候在台灣銀行宜蘭分行大門前，不斷觀望、徘徊，等到9點銀行一開門，即一臉驚恐拿著存款簿直衝櫃台，口中不斷默唸「怎麼辦、怎麼辦」，保七總隊第一大隊派駐在台銀宜蘭警勤室主管陳金霸發覺有異，隨即上前關心瞭解，成功化解一場金額高達905萬元的詐騙案。
警方指出，陳姓阿嬤當時情緒十分激動並不停發抖，表示有檢察官握有她的個資並知道她4個帳戶存款，已經連續恐嚇她好幾天，並嚴厲恐嚇她今天如果不將台灣銀行戶頭內的905萬交付保管，其他銀行帳戶的錢將通通被轉光並被管收。
陳婦向員警說，她這幾天一直輾轉難眠，幾乎沒睡，所以一早8點半在銀行還沒開門前，就趕到銀行大門前等候，準備將她905萬存金交付詐騙集團保管。
警方調查，陳婦表示接到檢察官來電，說她健保費有問題，後續並不斷轉接查證，「假調檢」的集團性詐騙手法讓她心生畏懼。「假調檢」告訴她知道她的電話，也知道她的存款帳號及其它個資，並恐嚇她如不匯款，要將她寄存在台灣銀行等4家銀行內的錢全部轉走，讓她一生努力的積蓄一毛錢也不剩。
陳婦心急如焚，拿著存款簿火速奔往台灣銀行，剛開始還不相信保七員警是真正的警察人員，是不是和「假檢調」一起串通好來恐嚇她的。小隊長陳金霸則耐心地出示證件及配槍，表示是真正的警察。
在不斷細心地解說下，總算化解了整個詐騙過程。而台灣銀行宜蘭分行副理劉永基先生、行員陳麗安小姐，亦一同加入防詐騙的行列，共同成功攔阻了這場905萬元的詐騙案。
(中時)
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