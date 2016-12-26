潭子大火災民陳情 要求市府究責及協助重建家園
台中市潭子區大成街於今年11月發生連棟透天厝火災，造成1人死亡、19戶民宅被燒毀，超過80人無家可歸；今天發動到台中市政府陳情，要求市府徹查消防局相關單位失職人員懲處，並協助重建家園。副市長林依螢說，長期重建之路須靠市府與民間共同努力，救災是否有疏失，將依司法程序釐清。
潭子大火災民自救會代表，在里長及市議員蕭隆澤、賴朝國服務處代表的陪同下，今日到市府陳情！民眾不滿說，整起火警疑因人為的疏失，加上消防車水源不足及第一時間9巷3號燃燒，必要做SOP標準處理程序，就不會發生台中近年來最大火災的悲劇，市府應追究相關責任。
自救會提出4點訴求，即要求市府向中央申請特別專案，協助災民重建家園；徹查消防局相關單位失職懲處，並負起責任；市府要補償受災戶，不足之經費，市府要與銀行協商提供無息或低利貸款等。
市府由副市長林依瑩及市府相關局處代表與自就會共同討論重建方向。林依螢說，市府依法持續提供協助資源，但長期重建之路仍須靠市府與民間力量一起努力，才能釐清重建走向與災民需求；至於救災方面市府是否有疏失，將依司法程序進一步釐清。
消防局表示，住宅火警當天除立即投入消防資源，災後並召開火災檢討精進會議、通盤檢討提升救災效能；並協調自來水公司進行改善、研擬增設地下式消防栓，並持續針對未延燒戶進行災後訪視、宣導裝置住宅用火災警報器，強化保障居民生命財產安全。
(中時)
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