NBA》首次批評柯瑞 科爾：他應該打得更聰明

勇士總教練科爾認為愛將柯瑞在耶誕夜表現欠佳，首次公開指責。(美聯社)

大好領先優勢卻毀在最後3.4秒的厄文中距離跳投，勇士1分之差飲恨落敗，37分鐘11投僅中4，得到15分的史提芬柯瑞賽後成為敗戰罪臣，總教練科爾首次公開批評他的愛將，科爾表示，柯瑞擁有絕佳天賦，他在球場上肩負著指揮官的責任，所以應該打得更加聰明點才對。

科爾強調，「我不是責怪他出手沒進的那幾球，而是他可以有更多的選擇性讓隊友輕鬆得分，這不但對他，甚至對於隊友和全隊都有正向幫助。這場比賽可以看出幾個缺點，許多失誤都不是對方的防守造成，而是球員在禁區內大玩背後傳球這種毫無意義的招數，我一再要求最有效的攻擊就是乾淨俐落，其他花招都只能當作玩賞之用。」

面對恩師的指責，柯瑞表示，「我們的確是打得亂無章法，尤其是我在球場上沒有展現出應有的侵略性，僅出手11次就是最大敗筆。」

(中時電子報)