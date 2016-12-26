遼寧號26日14時經我東沙海域 往南海

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國防部26日下午再發新聞稿說明，中共遼寧號航母14時經我東沙島東南海域，續向西南航行。(中新社)

國防部發布新聞稿說明「中共遼寧號航母今(26)日下午14時經我東沙島東南海域，續向西南航行，執行跨海區訓練任務，國防部將持續掌握其未來行動。」

針對中共遼寧號航母動態，國防部今天已發布新聞兩次。

(中時)