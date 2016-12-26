警所長遭百公斤醉漢劃傷 張花冠慰問

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嘉義縣警察局東石分駐所所長蔡其軒（右）昨天晚上處理逾百公斤黃姓男子酒後鬧事時，遭鋸子劃傷右耳後頸，同行員警洪紋誠（左2）手部扭傷，縣長張花冠（右2）26日前往分駐所探視、致贈慰問金。中央社記者黃國芳攝 105年12月26日

中央社記者黃國芳嘉義縣26日電）嘉義縣警察局東石分駐所所長蔡其軒昨天晚上處理逾百公斤黃姓男子酒後鬧事時，遭鋸子劃傷右耳後頸，同行員警洪紋誠手部扭傷，縣長張花冠今天前往分駐所探視、致贈慰問金。

張花冠今天由嘉義縣警察局長林清求陪同，攜帶水果和慰問金前往東石分駐所慰問受傷員警，詢問事件發生過程，關心蔡其軒和洪紋誠傷勢。

林清求指出，因現場巷弄昏暗，嫌疑人家屬也都在旁邊，第一線員警擔心危及他人安全，未使用槍械。

體重70公斤的蔡其軒，對上逾130公斤的黃嫌，張花冠一臉訝異，很好奇是如何制伏嫌疑人？蔡其軒說，第一時間沒有想那麼多，就以柔道術的掃腿將黃嫌壓制在地。

蔡、洪兩員帶傷奮勇退敵，警棍末端佈滿被鋸子劃過的刻痕，看了令人怵目驚心。

對於有妨害公務、恐嚇、公共危險等多項前科，現在又涉及傷警的黃嫌犯行，張花冠要求員警處理類似事件時，一定要特別小心。1051226

(中央社)