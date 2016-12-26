警所長遭百公斤醉漢劃傷 張花冠慰問
中央社記者黃國芳嘉義縣26日電）嘉義縣警察局東石分駐所所長蔡其軒昨天晚上處理逾百公斤黃姓男子酒後鬧事時，遭鋸子劃傷右耳後頸，同行員警洪紋誠手部扭傷，縣長張花冠今天前往分駐所探視、致贈慰問金。
張花冠今天由嘉義縣警察局長林清求陪同，攜帶水果和慰問金前往東石分駐所慰問受傷員警，詢問事件發生過程，關心蔡其軒和洪紋誠傷勢。
林清求指出，因現場巷弄昏暗，嫌疑人家屬也都在旁邊，第一線員警擔心危及他人安全，未使用槍械。
體重70公斤的蔡其軒，對上逾130公斤的黃嫌，張花冠一臉訝異，很好奇是如何制伏嫌疑人？蔡其軒說，第一時間沒有想那麼多，就以柔道術的掃腿將黃嫌壓制在地。
蔡、洪兩員帶傷奮勇退敵，警棍末端佈滿被鋸子劃過的刻痕，看了令人怵目驚心。
對於有妨害公務、恐嚇、公共危險等多項前科，現在又涉及傷警的黃嫌犯行，張花冠要求員警處理類似事件時，一定要特別小心。1051226
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。