改善公園綠地噪音、違停 中市府將加強宣導執法
台中市政府研究發展考核委員會透過大數據分析人民陳情案件發現，部分民眾在公園製造噪音與車輛違規停放，已成為市民使用公園與綠地時，最常陳情的問題，合計達所有案件一半以上，市長林佳龍26日在市政會議中呼籲市民要有公德心，市府也要加強宣導，並展現執法決心，慢慢改變民眾使用公園與綠地的習慣。
市府研考會今日在市政會議中提出「本市公園與綠地人民陳情議題大數據分析報告」。主委柳嘉峰指出，統計104年7月至105年6月止，共計4998件陳情案件後發現，在管理維護上，民眾反映最多的問題，分別是環境維護25.9%、照明問題19.33%、使用行為16.83%、設施維護16.77%、植栽維護12.99%等。
在進一步分析「使用行為」發現，部分民眾在公園內製造噪音與車輛違規停放，分別占陳情案件的28.15%與28.02%，為最大宗，其餘違法攤販占10.49%、抽菸占9.38%、占用問題與危險行為皆為6.17%。
林佳龍說，有一些公園清晨6點就有民眾在唱卡拉OK，也有許多民眾會將機車騎入公園內停放，他呼籲市民使用公共場所要有公德心，市府除應加強宣導外，也應展現執法決心，慢慢改變民眾使用公園與綠地的習慣。
建設局長黃玉霖指出，目前該局在違規取締上，多以開違規勸導單方式辦理，同一部機車被開三次勸導單，才會進一步開罰，但透過陳情案件的也凸顯目前公園保全人力不足的問題，由於各方對增加保全人力預算尚有不同意見，因此仍需突破。
環境保護局長白智榮說，部分大型活動、街頭藝人或民眾，在清晨或深夜使用擴音設施，該局接獲通報後，會到現場勸導並測量音量，若有違規也會告發。今年截至目前，已接獲通報160件，告發5件。
針對設施管理維護上，黃玉霖強調，該局已於今年1月，委由北區、北屯區、南區、南屯區、西區、西屯區與東區等7區公所，管理維護轄內1公頃以下的公園，以加強在地性與即時解決問題的效益，推行至今已逐步上軌道。
(中時)
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