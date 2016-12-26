萌翻天！ 菲爾普斯曬兒聖誕過節照

菲爾普斯的兒子7個月大超萌。（翻攝自菲爾普斯instagram）

菲爾普斯的妻子妮可也在instagram放上兒子照片，還稱兒子是小精靈。（翻攝自妮可instagram）

今年里約奧運結束後宣布引退的菲爾普斯，留下23面奧運金牌的傳奇，更接連得到各大媒體，包括運動畫刊等選為最偉大的奧運運動員，但他心中最感恩的，莫過於他今年喜獲麟兒，他更晉升「炫兒魔人」，在自己的instagram放上兒子可愛照片，最近為了應景，還放上兒子過聖誕節的裝扮，可愛模樣萌翻天。

菲爾普斯的兒子名叫布馬（Boomer Phelps），僅7個月大就碰到生命中第一次聖誕節，菲爾普斯當然要為兒子的第一次留下紀念！事實上，菲爾普斯日前還對外界公開兒子下水游泳的影片，看來他希望兒子能繼承衣缽，變身「小飛魚」。

(中時電子報)