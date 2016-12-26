北京空氣爛炸！姚晨霸氣送員工人手一台空氣清淨機

姚晨送給工作室員工一人一台空氣清淨機。（圖／達志影像）

北京連日來因霧霾問題，整個城市堪稱淹沒在雲霧之中，外出的人更是人人戴上特製口罩；有鑑於此，「微博女王」姚晨特地選在聖誕假期這天送給員工一人一台空氣清淨機，被讚是「大陸好老闆」！

昨天適逢聖誕節，不少藝人都花時間與另一半或家人歡度，不過姚晨體恤員工，在霧霾嚴重的日子裡，還先詢問該機型是否夠坪數使用？隨後決定大方送給工作室員工一人一台空氣清淨機，直呼這是「送給大家的聖誕禮物。」不僅員工覺得「甘心」，連許多人也都好羨慕姚晨員工；甚至還有員工趁機問姚晨以後霧霾嚴重是否能在家上班？姚晨則回覆公司空氣值相當優良，讓員工趕緊回答還是會準時到班。

(中時電子報)