軍機偵照遼寧號 國防部不評論

我要評比

國防部今天表示，中共遼寧號航母下午2時經我東沙島東南海域續向西南航行，國軍持續掌握其未來行動，對於我派遣軍機執行偵照任務細節不評論。

媒體報導，空軍花蓮基地上午再出動2架F-16、2架RF-16，針對中國航空母艦「遼寧號」進行偵照任務，成功拍到遼寧艦及伴隨艦隊，相關圖像已由國防部進一步判讀中。

據了解，空軍RF-16確實有拍到遼寧鑑照片。國防部今天發布新聞稿指出，這屬於國軍聯合情監偵作為之一環，相關細節依慣例不予評論。

國防部說，中共遼寧號航母由5艘作戰艦護衛下，下午2時經我東沙島東南海域續向西南航行，執行跨海區訓練任務，國防部將持續掌握其未來行動，請國人放心。1051226

(中央社)