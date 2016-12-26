改善空氣品質 北市擬添購小型掃街車
台北市環保局今天表示，預計在106年添購8台小型掃街車，將可有效減少揚塵、改善空污，每年將可減少PM2.5約7.2噸及PM10約31.2噸，預計總經費新台幣2936萬元。
環保局長劉銘龍表示，傳統人力清掃只能掃除紙屑、菸蒂等垃圾，無法清掃塵土，風一吹就會變揚塵，使市區空氣品質不好。
劉銘龍說，環保局雖想引進國外行之有年的小型掃街車，但因國內交通監理法規落後，北市花了2年與中央協調，環保署今年完成修訂「一般廢棄物回收清除處理辦法」，小型掃街車可比照農業機械，終於可合法上路。
他表示，明年世大運前將購置8台小型掃街車，優先清掃拓寬後的人行道、自行車道、大型公園展場周邊道路、重要商圈等處，未來希望能成為清潔隊的標準配備，將購置到24台，每個行政區配置2台，以提升道路清潔效能與改善交通品質。
環保局說明，小型掃街車配備真空吸力吸盤、吸管與高壓清洗設備，可清掃塵土、垃圾與紙屑，還可清洗水溝蓋、垃圾桶與行人道座椅，104年曾租賃2款小型掃街車，在人行道清掃測試，確實可達到省時省力及提高清掃品質的目標。1051226
(中央社)
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