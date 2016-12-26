酒駕BMW汽車 老夫婦被撞飛不治
又是酒駕肇禍。51歲岳姓男子今天中午開著BMW汽車，行經台南柳營台1線時，疑從後方追撞雙載騎機車的老夫婦，當場將他們撞飛，送醫不治，岳男僅腳部骨折送醫。
台南市消防局中午獲報，台南市柳營區台1線發生重大車禍，80歲陳姓老翁和74歲陳姓妻子雙載騎機車，從新營區返回柳營區住家途中時，疑遭1輛BMW汽車從後方追撞。
目擊者說，汽車車速相當快，老夫婦當場被撞飛，汽車也衝到道路分隔島撞上電線桿，嚴重毀損。
救護人員趕到現場時，陳姓老夫婦已無生命跡象，被送往奇美醫學中心柳營分院，急救近1小時後宣告不治；醫院表示，陳姓老翁身上多處骨折，陳姓老婦顱內出血及有多處骨折。
BMW汽車岳姓男駕駛則送往衛福部新營醫院救治，岳男僅右腳踝骨折及左小腿擦傷，醫院同時驗血，測出岳男酒測值高達0.9mg/l，遠超出標準值0.25mg/l。
警方初步了解，這對老夫婦就住在車禍現場附近，是低收入戶，1個兒子入監服刑，1個兒子上個月才去世，沒錢辦理後事，還是鄰居幫的忙，老夫婦平時和孫子相依為命，未料卻發生意外，車禍原因有待調查。1051226
(中央社)
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